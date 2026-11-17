Links en rechts wordt er weer flink wat afgehoest en gesnotterd. Tijd dus om onze weerstand een extra steuntje in de rug te geven en de fruitschaal tot de nok toe te vullen met citrusvruchten. Maar welke zijn eigenlijk het gezondst?

Ze pellen makkelijker dan een sinaasappel en er blijft geen plakkerig sap op je vingers achter. Maar krijg je met een handje mandarijnen evenveel goeds binnen als met één sinaasappel?

Niet helemaal. Per 100 gram bevat een sinaasappel ongeveer twee keer zoveel vitamine C als een mandarijn, blijkt uit de voedingstabel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw ( USDA ). Toch heeft de mandarijn één troef.

Sinaasappel wint op vitamine C en vezels

Zo verhouden de twee zich per 100 gram vruchtvlees:

Per 100 gram Sinaasappel Mandarijn Energie 47 kcal 53 kcal Vitamine C 53 mg 27 mg Vezels 2,4 g 1,8 g Suikers 9,4 g 10,6 g Foliumzuur 30 µg 16 µg Kalium 181 mg 166 mg Vitamine A 11 µg 34 µg

Een middelgrote sinaasappel weegt zonder schil zo’n 130 gram. Daarmee haal je ongeveer 69 milligram vitamine C binnen, bijna de 75 milligram die het Voedingscentrum volwassenen per dag aanraadt. Twee mandarijnen wegen samen ongeveer 100 gram en leveren zo’n 27 milligram.

Ook bij foliumzuur, een B-vitamine die je lichaam nodig heeft voor de aanmaak van bloedcellen, is de sinaasappel twee keer zo rijk.

De mandarijn heeft meer vitamine A

Het oranje van een mandarijn komt voor een flink deel van bèta-cryptoxanthine, een kleurstof die je lichaam omzet in vitamine A. Daardoor bevat een mandarijn per 100 gram ongeveer drie keer zoveel vitamine A als een sinaasappel. Vitamine A heb je nodig voor je ogen, je huid en je afweer.

Veel is het niet: 100 gram mandarijn levert zo’n 5 procent van wat een volwassen vrouw per dag nodig heeft. Wortels en spinazie doen dat beter.

Twee mandarijnen zijn pas één portie

Dat is meteen het voordeel van de mandarijn. Drie of vier tijdens het journaal zijn zo weg en dan zit je qua vitamine C al in de buurt van één sinaasappel. Het extra beetje suiker en de paar calorieën verschil maken daarbij weinig uit.

In cijfers

69 mg vitamine C in één sinaasappel van 130 gram

27 mg vitamine C in twee mandarijnen samen

3 keer zoveel vitamine A in een mandarijn per 100 gram

75 mg vitamine C per dag adviseert het Voedingscentrum voor volwassenen

Liever geen glas sap

Pers je de sinaasappel uit, dan verlies je het grootste deel van de vezels en drink je de suiker in één keer op. Het Voedingscentrum telt sap daarom niet als fruit. Lees ook waarom de hele vrucht gezonder is dan versgeperst sap

Laat ook de witte velletjes zitten. Daar zitten vezels in en ze maken het verschil met de schaal mandarijnen kleiner dan je denkt.

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