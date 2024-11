Hoogleraar: PFAS moeten verboden worden

Langzaamaan komen we erachter hoe slecht PFAS zijn voor mens en milieu. De overheid heeft ze nu als zeer zorgwekkende stoffen bestempeld, maar een hoogleraar zegt bij EenVandaag dat dat niet genoeg is: de stoffen moeten verboden worden.

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, kom je overal tegen: in pizzadozen, regenkleding, je antiaanbakpan en bakpapier voor in de oven (gebruik bakpapier nooit twee keer en snijd niet met een mes in een pizzadoos).

Hoogleraar milieuchemie van de Vrije Universiteit Amsterdam Jacob de Boer noemt de nieuwe classificatie een goede stap, maar wil nog verdergaan. "Je kunt zeggen dat ze zorgwekkend zijn, maar daarmee is het nog niet verboden om ze te maken."

Daarnaast moet de overheid beter monitoren of bedrijven zich aan de regels houden en moeten de stoffen net zo getest worden als medicijnen. "Het is nu zo geregeld dat je eigenlijk gewoon je gang kan gaan met produceren."