ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Huisartsenvereniging over hack ChipSoft: alertheid blijft nodig

gezondheid
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 17:18
anp290426173 1
UTRECHT (ANP) - Huisartsenvereniging LHV waarschuwt dat er toch nog steeds iets kan gebeuren met de gegevens die buitgemaakt waren bij de hack bij softwareleverancier ChipSoft. "Alertheid blijft daarom nodig." ChipSoft liet dinsdag weten dat de patiënteninformatie die was gestolen nergens is gepubliceerd en inmiddels is vernietigd.
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) spreekt van "een belangrijke opluchting". Tegelijkertijd is onduidelijk "wat er eerder met deze gegevens is gebeurd of wat daar in de toekomst nog uit voort kan komen", aldus de LHV.
De vereniging geeft huisartsen advies over hoe om te gaan met de situatie. Volgens de LHV blijft de hack "een ernstig incident". De kans dat gegevens op straat zijn beland "lijkt op dit moment kleiner". "Dat is goed nieuws en hopelijk een belangrijke stap richting afronding van deze acute fase. Tegelijk blijft waakzaamheid nodig."
Chipsoft wilde dinsdag niet kwijt of het de hackers heeft betaald.
loading

shutterstock 2520032079

