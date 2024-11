Inspectie keurt meer dan de helft van getest 'kindervuurwerk' af

UTRECHT (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet opnieuw meer 'kindervuurwerk' dat niet voldoet. Bij controles naar dit zogeheten F1-vuurwerk heeft de toezichthouder dit jaar 65 procent van het geteste vuurwerk afgekeurd en uit de handel laten halen. Dat is fors meer dan de afgelopen jaren.

In 2022 werd nog 20 procent afgekeurd, in 2023 was het 42,5 procent. Dit jaar voldeed slechts 16 procent van al het door de ILT gecontroleerde vuurwerk aan alle eisen, bij de rest was sprake van kleinere onvolkomenheden.

De inspectie onderzocht dit jaar vooral fonteinen. Er werden 74 verschillende producten getest, met namen als Barrage, Evo Eruption, Heaven Jewels en Volcano. In veel gevallen waren de producten te licht, waardoor ze bij een zuchtje wind al kunnen omvallen. Ook zag de inspectie veel producten waarvan de brandende delen, de zogeheten crackling, verder dan een meter bij het vuurwerk vandaan kwamen. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld brandwonden bij degene die het vuurwerk afsteekt, of bij omstanders.

Buitengewoon teleurstellend

Voorzitter Reinder Auwema van de vuurwerkvakgroep van de ILT noemt de resultaten van het onderzoek "buitengewoon teleurstellend" en "echt een hele slechte zaak". Hij vindt dat de vuurwerkbranche haar verantwoordelijkheid moet nemen. "Vaak is het een geldkwestie. Als ze er een extra laagje klei in doen, dan blijft dat ding gewoon staan", zegt hij over fonteinen die omvallen omdat ze te licht zijn.

Auwema wijst erop dat de inspectie al een paar jaar tegen de branche zegt dat het veiliger moet. "Maar de branche zegt dat het dan te duur wordt. Terwijl ik wel denk dat ze de kennis en kunde hebben om het te verbeteren."

Serieuze brandwonden

Het F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk genoemd. Zonder gevaren is het vuurwerk echter niet, zegt Auwema. "Als je dat niet met voorzorgsmaatregelen afsteekt, dan loop je het risico op serieuze brandwonden." Cijfers van VeiligheidNL over de afgelopen jaarwisseling bevestigen dat beeld. 15 procent van de patiënten die op de huisartsenspoedpost terechtkwamen tijdens oud en nieuw, had verwondingen opgelopen door F1-vuurwerk.

Het afgekeurde vuurwerk is op last van de ILT uit de handel gehaald, maar kan nog wel bij mensen thuis liggen. Dat komt doordat F1-vuurwerk het hele jaar door verkocht mag worden.