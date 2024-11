20 jaar cel geëist voor echtgenoot in Franse verkrachtingszaak

AVIGNON (ANP/RTR/AFP) - Franse aanklagers hebben twintig jaar cel geëist tegen Dominique Pelicot, de hoofdverdachte in een omvangrijke verkrachtingszaak. Hij was de echtgenoot van het slachtoffer Gisèle Pelicot. Dominique drogeerde haar, verkrachtte haar en liet zo'n zeventig andere mannen haar verkrachten, gaf hij toe.

Twintig jaar is in Frankrijk de maximale straf voor verkrachtingen. "Dat is veel", zei de openbare aanklager bij het uitspreken van de eis. "Maar tegelijkertijd is het te weinig, gezien de ernst van de daden die zijn gepleegd."

Dominique Pelicot staat terecht met vijftig medeverdachten, die konden worden geïdentificeerd op basis van videobeelden die de man zelf van de verkrachtingen heeft gemaakt. De aanklagers zijn maandag begonnen met het vaststellen van de strafeisen en hebben tot en met woensdag om die voor alle verdachten uit te spreken.