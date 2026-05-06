Installatie Tata stoot na proefdraaien nog te veel chroom-6 uit

WIJK AAN ZEE (ANP) - Tata Steel heeft zijn gietwalsinstallatie nog niet herstart, omdat er nog steeds een te hoge uitstoot is van chroom-6. Deze voor de gezondheid zeer schadelijke stof is nog niet voldoende teruggebracht, zo heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geconstateerd. In april werd de zogeheten Direct Sheet Plant (DSP) stilgelegd omdat de uitstoot in maart veel te hoog was. Na drie dagen proefdraaien bleek dat de vergunde norm nog steeds werd overschreden, aldus de dienst.

Hoeveel meer is uitgestoten, weet de omgevingsdienst niet, omdat de meetresultaten nog niet definitief zijn, zegt een woordvoerster.

In maart is er dertig keer meer uitgestoten dan is toegestaan, meldt de GGD Kennemerland. De uitstootnorm ligt op 0,05 mg/Nm3. De Stichting Gezondheid op 1, een belangenorganisatie voor omwonenden, wil dat de uitstoot van chroom-6 wordt teruggebracht naar nul. Antoinette Verbrugge van de organisatie vindt de overschrijdingen en het gebrek aan informatie daarover "zeer verontrustend".

Giftigste vorm

Verbrugge noemt het bizar dat de norm voor chroom-6 niet allang op nul staat. Ze wijst op de grote risico's van de stof op bijvoorbeeld kanker, niet alleen voor de omwonenden van het complex in Wijk aan Zee maar ook voor werknemers van Tata. Ze zegt contact te hebben met werknemers en vroegere werknemers over de situatie op de werkvloer en hun zorgen over de bescherming van personeel.

De GGD adviseert in haar rapport ook om de uitstoot van chroom-6 van de DSP zo snel en zo veel mogelijk te beperken. Dat moet wat de dienst betreft op zijn minst tot de minimale uitstootnorm en liefst nog onder deze waarde. Chroom-6 is de giftigste vorm van het metaal chroom.