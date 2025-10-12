ECONOMIE
China wil geen handelsoorlog met VS, maar is er niet bang voor

Economie
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 9:25
anp121025045 1
BEIJING (ANP) - De Chinese regering zegt geen handelsoorlog te willen, maar niet bang te zijn er een uit te vechten. Het ministerie van Handel in Beijing reageert daarmee op de importheffingen van 100 procent die de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde voor Chinese goederen. China roept de VS op om die "fout snel te herstellen" en zich te houden aan eerder gesloten tussenakkoorden in het handelsconflict tussen de twee landen.
Trump kwam met nieuwe heffingen uit woede over de eerder deze week aangescherpte exportcontroles van China voor zeldzame aardmetalen en aanverwante technologie. Eerder zei Trump geen zin meer te hebben in een geplande ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping tijdens een top in Zuid-Korea.
China beschuldigt de Amerikaanse regering van "dubbele standaarden", omdat de VS de export van chiptechnologie de laatste jaren steeds verder hebben beperkt. China ging nog niet zo ver door tegenheffingen aan te kondigen.
