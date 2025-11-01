ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe president in Moldavië: pro-Europese krachten zegevieren (voorlopig)

Politiek
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 01 november 2025 om 10:16
bijgewerkt om zaterdag, 01 november 2025 om 10:17
ANP-540560520
Poetin zal tandenknarsend hebben gekeken naar de politieke ontwikkelingen in het armste land van Europa: Moldavië. Het parlement van Moldavië heeft ingestemd met de pro-Europese econoom en zakenman Alexandru Munteanu als nieuwe premier van het land.
De eveneens pro-Europese president Maia Sandu had hem voorgedragen nadat haar partij vorige maand de parlementsverkiezingen had gewonnen. De centrumrechtse partij behaalde 55 van de 101 zetels, voldoende om een nieuwe regering te vormen en de voormalige Sovjetrepubliek op een pro-EU-koers te houden.
De 61-jarige Munteanu heeft geen politieke ervaring. Hij werkte ongeveer twintig jaar in het buitenland en heeft ook de Roemeense en Amerikaanse nationaliteit. Hij richtte een bedrijf op dat investeringen beheert in Belarus, Moldavië en Oekraïne, waar hij enkele jaren woonde tot na de grootschalige Russische invasie van 2022.
De verkiezingen golden als beslissend voor de toekomst van het kleine land met 2,4 miljoen inwoners, dat ingeklemd ligt tussen Oekraïne en Roemenië. Ondanks de ernstige Russische inmenging in de parlementsverkiezingen - Rusland probeerde honderdduizenden stemmen te kopen - is het gelukt om de vizier op het westen gericht te houden.

Lees ook

Europese Commissie: verkiezingen Moldavië ernstig beïnvloed; pro-Europese kamp claimt overwinningEuropese Commissie: verkiezingen Moldavië ernstig beïnvloed; pro-Europese kamp claimt overwinning
Pro-Russische regio in Moldavië zegt dat gas over een maand op isPro-Russische regio in Moldavië zegt dat gas over een maand op is
OVSE: ernstige buitenlandse inmenging bij verkiezingen MoldaviëOVSE: ernstige buitenlandse inmenging bij verkiezingen Moldavië
Moldavië: Rusland probeert honderdduizenden stemmen te kopenMoldavië: Rusland probeert honderdduizenden stemmen te kopen
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

ANP-537684290

Waarom zo weinig mensen op een linkse partij stemmen

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

ANP-429162412

Waar liggen 's werelds grootste goudmijnen?

Scherm­afbeelding 2025-10-31 om 11.21.09

Wat is de beste ventilatie voor een badkamer? | Juridische overwegingen

oekraine terreinwinst bij zwaarbevochten frontstad bachmoet1683731324

The Economist: Waarom het heel dom is om nu geen geld te besteden aan Oekraine

Loading