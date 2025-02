Is het echt ongezond om je plas op te houden?

Waarom houden mensen hun plas op? Iedereen doet het weleens. Je zit in een lange vergadering, staat in de file of hebt gewoon geen plek om naar het toilet te gaan. Het lijkt onschuldig om je plas even op te houden, maar is dat wel zo? Hoe schadelijk kan het zijn voor je lichaam als je dit te vaak doet?

Wat gebeurt er als je je plas ophoudt?

Je blaas werkt als een ballon. Je blaas is een soort opslagruimte in je lichaam waar urine tijdelijk wordt bewaard. Gemiddeld kan een volwassen blaas ongeveer 400 tot 500 milliliter urine vasthouden. Als je blaas vol is, krijg je dat bekende gevoel dat je naar het toilet moet. Houd je het te lang op, dan ontstaat er druk en kun je zelfs buikpijn krijgen. In extreme gevallen kun je blaas overvol raken, wat voor serieuze gezondheidsrisico's kan zorgen. Als je vaak je plas ophoudt, kunnen er op de langetermijnproblemen ontstaan:

Blaas- en nierinfecties: Opgehouden urine kan bacteriën een kans geven zich te vermenigvuldigen, wat infecties kan veroorzaken.

Verzwakte blaasspieren: Constant ophouden kan ervoor zorgen dat je blaasspieren hun kracht verliezen, waardoor je later moeite kunt krijgen met plassen.

Nierschade: In zeer zeldzame, extreme gevallen kan urine terugstromen naar de nieren, wat schadelijk kan zijn.

Hoe schadelijk is het echt?

Een keer is geen probleemAls je af en toe je plas ophoudt, is dat meestal niet direct gevaarlijk. Je lichaam is sterk genoeg om dit te verwerken. Maar maak er geen gewoonte van! Langdurig en geregeld je plas ophouden kan vervelende gevolgen hebben, dus het is beter om zo snel mogelijk naar het toilet te gaan als je moet.

Hoe weet je wanneer het te veel is?

Let op de signalen van je lichaamAls je pijn krijgt in je onderbuik of rug, of als plassen moeizaam gaat, kan dit een teken zijn dat je blaas of urinewegen overbelast zijn. Ook als je vaker last hebt van blaasontstekingen, is het slim om dit met een arts te bespreken.Tips om problemen te voorkomenWil je ongemak en mogelijke gezondheidsproblemen vermijden? Probeer dan het volgende: