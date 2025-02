Beau maakt zich heel boos over te dure aanstel-restaurants

Beau van Erven Dorens gebruikt zijn zaterdagse column in het AD om te zeggen wat hij echt vindt van sommige dingen. Deze week moeten aanstel-resturants het ontgelden. De familie Van Doorens was bij een restaurant 'met een formule'. "'Wij werken hier in dit restaurant met shared dining, lekker samen delen, samen proeven, al het lekkers uit verschillende keukens. Jullie zijn met z'n vijven, dan moet je toch wel zeker zeven voorgerechten en acht hoofdgerechten kiezen.' Als voorgerecht een merquezworstje met couscous, sushi met wasabi, oesters uit Bretagne en een gesmolten geitenkaas uit Valtellina. Welkom in de Marokkaans-Japans-Frans-Italiaanse keuken. Een Italiaan zou een hartaanval krijgen van zo'n eclectische combinatie."

Fusion heet het en Beau vindt het niks. "Je neemt een Hollandse gehaktbal en die drenk je in sojasaus. Of je overgiet asperges met lamsjus. En dat noem je dan fusion. Ik noem het goor. In de horeca is fusion een ander woord voor puinhoop. Lekker, die Hollandse gebakken aardappel met wasabi op een bedje van baba ganoush."

En dan de rekening. "Ik ben echt geen krent, maar ik vraag mij af hoe je dit serieus aan iemand kunt vragen. 85 euro voor een sober flesje wijn, 12 euro per flesje prikwater en 88 euro voor 500 gram vlees met een paar takjes tijm op een houten plank. En dan die hele serie andere gerechten ter grootte van een bierviltje. Dat is dan 105 euro per persoon alstublieft. 'Neemt u vooral nog een pepermuntje.' Achterin de keuken staan de koks elkaar huilend van het lachen op de schouders te slaan."