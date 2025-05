Jansen roept op: geen staalslakken waar kinderen spelen

DEN HAAG (ANP) - Gebruik staalslakken niet op plekken waar kinderen spelen. Die oproep doet staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) "met klem" in een brief aan de Tweede Kamer. Bij kinderen bestaat de kans op "hand-mondcontact bij het buitenspelen". In de regels rond het materiaal is dat nog niet meegenomen.

Staalslakken zijn een steenachtig restproduct van staalproductie. Ze gelden als goedkoop bouwmateriaal maar leveren ook risico's op voor de gezondheid en het milieu. Die zorgen leven in het bijzonder rond een specifiek type genaamd LD-staalslakken. Jansen onderzoekt of hij die groep "bij grootschalig gebruik" kan verbieden.

De PVV-staatssecretaris kijkt "met hoge urgentie" naar een verbod op staalslakken rond speelplekken voor kinderen en doet voor nu zijn oproep. Die is gericht aan iedereen die staalslakken gebruikt, verduidelijkt een woordvoerder.