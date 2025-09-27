Je smartphone weet misschien eerder dat je depressief bent dan jijzelf

Onderzoekers hebben ontdekt dat telefoons mentale problemen kunnen herkennen door simpelweg te kijken hoe je beweegt, belt en je batterij oplaadt

Een nieuwe studie laat zien dat smartphones verrassend goed kunnen "voelen" wanneer iemand worstelt met psychische klachten. Wanneer je minder telefoneert, vaker thuis blijft en vaker je batterij laat leeglopen, is dat zichtbaar in je digitale vingerafdruk. Door hier naar te kijken, ontdekten onderzoekers dat verschillende patronen te linken zijn aan verschillende mentale problemen.

Mensen met sociale teruggetrokkenheid lopen bijvoorbeeld minder, blijven vaker thuis en houden hun batterij opvallend vol, misschien omdat ze hun telefoon minder gebruiken voor sociale contacten. Personen met impulsiviteitsproblemen laten hun batterij daarentegen juist regelmatig leeglopen. En mensen met angst of depressie pakken hun telefoon vaker maar korter op, alsof ze nerveus hun berichten checken.

Waarom is dit belangrijk?

Traditionele diagnostiek in de geestelijke gezondheidszorg steunt op gesprekken die slechts een momentopname geven. Smartphones daarentegen observeren continu en objectief. Ze kunnen patronen opmerken die mensen zelf niet bewust ervaren of durven te benoemen. Dat kan ervoor zorgen dat smartphones door zorgkundigen gebruikt kunnen worden als aanvullende tool om mensen te helpen.

Het onderzoek heeft wel beperkingen: de meeste deelnemers waren vrouwen, en de studie duurde slechts twee weken. Ook blijft onduidelijk of gedragsveranderingen daadwerkelijk door mentale problemen komen, of door andere factoren zoals werk of relaties. En dan is er nog het privacyvraagstuk: hoe ver willen we gaan met het laten monitoren van ons gedrag, zelfs als het voor onze gezondheid is?