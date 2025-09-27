ECONOMIE
Roeisters vrouwen acht met overmacht wereldkampioen in Shanghai

Sport
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 9:38
anp270925062 1
SHANGHAI (ANP) - De roeisters van de vrouwen acht zijn met grote overmacht wereldkampioen geworden. De Nederlandse boot nam al bij de start in Shanghai de leiding en stond die niet meer af. Olympisch kampioen Roemenië werd tweede op bijna drie seconden, het brons was voor Groot-Brittannië.
Nederland deed in Shanghai voor het eerst in drie jaar mee op de WK met een vrouwen acht. De ploeg bestond uit Tinka Offereins, Ymkje Clevering, Ilse Kolkman, Hermijntje Drenth, Vera Sneijders, Lisanne van der Lelij, Nika Vos, Linn van Aanholt en stuurvrouw Dieuwke Fetter.
