Jeugdtrauma's beïnvloeden op onverwachte manier hoe je zelf je kind opvoedt

Japanse wetenschappers hebben ontdekt hoe nare jeugdervaringen doorwerken in het latere leven. Het blijkt dat moeders die zelf een moeilijke jeugd hebben gehad, gevoeliger zijn voor emoties. En dat pakt niet altijd positief uit wanneer zij hun eigen kind opvoeden.

Een team van de Universiteit van Fukui deed uitgebreid onderzoek naar de vraag waarom sommige ouders onbewust het gedrag van hun eigen opvoeders herhalen. Het onderzoeksteam vergeleek twee groepen moeders: een groep die zelf een zware jeugd had meegemaakt en daar in de opvoeding last van had, en een groep zonder zulke ervaringen.

Ze keken niet alleen naar vragenlijsten, maar ook naar lichamelijke reacties op emoties. De onderzoekers ontdekten dat moeders die in hun jeugd te maken kregen met verwaarlozing of mishandeling, later extra gevoelig blijken te zijn voor de emoties van hun kinderen.

Niet per se positief

Deze verhoogde gevoeligheid klinkt in eerste instantie als iets positiefs. Toch werkt het niet altijd zo uit. De onderzoekers zagen dat deze moeders vaak overweldigd raken door al die emoties. Dit kan leiden tot depressieve gevoelens, wat vervolgens weer invloed heeft op hoe ze met hun kinderen omgaan. Zo wordt de kans groter dat ze hun eigen kinderen gaan mishandelen.

De resultaten bieden echter ook hoop. Door deze nieuwe inzichten kunnen hulpverleners gerichter ondersteuning bieden. Het gaat er niet alleen om de trauma's uit het verleden te verwerken, maar ook om moeders te helpen omgaan met hun sterke emotionele reacties. Met de juiste begeleiding kunnen ze hun verhoogde gevoeligheid zelfs omzetten in een kracht, aldus de onderzoekers.

Bron: Eurekalert