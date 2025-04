Rusland steekt komend decennium miljarden in modernisering vloot

SINT-PETERSBURG (ANP/RTR/DPA) - Rusland wil de komende tien jaar 8,4 biljoen roebel steken in het moderniseren van zijn marine. Dat komt omgerekend neer op meer dan 85 miljard euro.

Het geld is bedoeld "voor de bouw van nieuwe boten en schepen voor de marine", zei Poetin vrijdag in Sint-Petersburg. Daar was hij bij een bijeenkomst over de ontwikkeling van de marine, melden Russische media.

De modernisering en herbewapening van de vloot is noodzakelijk door nieuwe gevaren en uitdagingen, zei Poetin, die onder meer verwees naar de ontwikkeling van drones, digitalisering en de politieke situatie in de wereld. Hij ging niet in op de oorlog tegen Oekraïne, waarbij een aantal schepen van de Russische Zwarte Zeevloot tot zinken is gebracht.