DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in een stikstofrechtszaak die door Greenpeace werd aangespannen. De rechter oordeelde dat het kabinet zich aan zijn eigen stikstofdoelen moet houden. Als dat niet lukt voor 2030, volgt een dwangsom van 10 miljoen euro. Het kabinet maakt zich "zorgen over de uitvoerbaarheid van het vonnis", laat minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) op X weten.