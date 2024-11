Kan een helm of pet je echt kaal maken?

Je zoon zet ’s ochtends nog snel een pet op om er sportief uit te zien. De pizzabezorger scheurt door de stad met een helm op z’n hoofd. Wielrenners zitten uren in het zadel, hun helm stevig vastgegespt. Voor velen is het dragen van een hoofddeksel dagelijkse kost. Maar kan dit ervoor zorgen dat je kaal wordt, vraagt AD-lezer J.F.C. Courtin uit Hulst zich af.

“Het dragen van een helm of pet kan inderdaad haaruitval bevorderen, maar dat hangt vooral af van hoe gezond je haar al is”, vertelt dermatoloog Petra Dikrama van het Erasmus Medisch Centrum uit Rotterdam. Haaruitval door externe factoren, zoals een hoofddeksel, komt vooral voor bij mensen die al te kampen hebben met kwetsbaar haar door een haarziekte.

Druk, wrijving en trekken

Het probleem zit niet per se in het dragen van een hoofddeksel, maar in de manier waarop het op je hoofd zit. “Bij mensen die dagelijks een strakke hoofdbedekking dragen, zoals een hoofddoek of pet, én last hebben van vrouwelijk of mannelijk patroon haarverlies, merken we bijvoorbeeld dat het haarverlies extra zichtbaar is bij de voorste haargrens. Dit komt doordat de trek-, druk- of wrijvingskrachten van de hoofdbedekking bij de voorste haargrens vaak hoger zijn, de haarziekte zich juist daar manifesteert en de achterste haargrens ontziet”, legt Dikrama uit.

Voor mensen met haarziekten zoals alopecia androgenetica (mannelijke kaalheid ) of 'female pattern hair loss' kan dit funest zijn. Hun haar is al dunner en kwetsbaarder, en die extra belasting maakt de situatie vaak erger. “Bij mensen die dagelijks een strakke hoofdbedekking dragen én al last hebben van haarverlies, zien we vaak dat de haaruitval vooral zichtbaar is bij de voorste haargrens. Dat komt doordat de krachten van het hoofddeksel daar het sterkst zijn.’’

Gezond haar? Maak je geen zorgen

Heb je gezonde haren en draag je af en toe een helm of pet? Dan hoef je je geen zorgen te maken. De kans dat een loszittend hoofddeksel haarverlies veroorzaakt, is minimaal. Het wordt pas een probleem als het te strak zit of je het dagelijks draagt terwijl je haar al kwetsbaar is.

Het begint bij comfort. Zorg ervoor dat een helm, pet of hoofddoek goed past en niet te strak zit. “Gebruik je een helm, kies er dan een die past zonder dat je de bandjes extreem strak aan moet trekken. Wie regelmatig een hoofddoek of pet draagt, adviseer ik om die thuis af te zetten en bij gebruik ervoor te zorgen dat het niet te strak zit”, adviseert de Rotterdamse dermatoloog.

Deze zaken vermijden

Daarnaast kun je schade aan je haar beperken door het niet te strak te stylen. Losse kapsels zijn minder belastend dan strakke vlechten of knotjes. Ook het vermijden van extensions, pruiken en hitte van stylingtools zoals stijltangen is een goed idee. Chemische behandelingen zoals blonderen of verven verzwakken de haarstructuur en maken het haar nog kwetsbaarder.