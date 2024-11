Kledingverkoper Gap fors hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Kledingverkoper Gap behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf, bekend van merken als Old Navy, Banana Republic en Athleta, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook werd de retailer positiever over de omzetgroei dit jaar in aanloop naar het belangrijke feestdagenseizoen. Topman Richard Dickson zei daarnaast dat alle merken van het bedrijf marktaandeel wisten te winnen. Het aandeel werd bijna 13 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na de hogere slotstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 43.948 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 5957 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent op 18.989 punten. De drie graadmeters stevenen af op mooie weekwinsten, na de koersverliezen een week eerder.

Nvidia won 0,2 procent. De verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ging donderdag licht omhoog, na publicatie van de resultaten. Nvidia overtrof opnieuw de hoge marktverwachtingen, deed dat in het afgelopen kwartaal wel minder overtuigend dan in voorgaande kwartalen. Ook duidt de omzetverwachting van Nvidia voor het huidige kwartaal op een verdere afvlakking van de sterke groei.