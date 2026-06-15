Krijg jij hoofdpijn of droge ogen op kantoor? Expert waarschuwt: “Dit fenomeen treft vooral vrouwen”

Je loopt ’s ochtends fris het kantoor binnen en tegen het einde van de middag zie je er vermoeid uit. Droge huid, branderige ogen, een zeurderige hoofdpijn of plots veel niezen. Veel mensen schuiven dat af op stress of een slechte nacht. Maar volgens experts heeft de ruimte waarin je werkt meer invloed dan je denkt.

En nee: dat zit niet per definitie tussen je oren. Op sociale media gaat het fenomeen rond onder de naam 'office air': het zijn vooral vrouwen die ervan overtuigd zijn dat de lucht op kantoor hen letterlijk slechter laat voelen en eruit laat zien.

Wetenschappelijk bewezen is die term niet, maar dat onze werkomgeving effect heeft op hoe we ons voelen, staat volgens professor arbeidsgeneeskunde Ben Nemery (UZ Leuven) niet ter discussie. “Je kan allerlei ziekten of ongemakken krijgen die te maken hebben met waar je woont of werkt”, zegt hij in HLN.

Het gebouw is het probleem, niet per se jij

Volgens Nemery kunnen gebouwen infecties verspreiden, allergieën uitlokken en bestaande klachten verergeren. Maar er bestaat nóg een categorie: sick building syndrome.

“Het gaat om een geheel van klachten dat ontstaat bij meerdere mensen die samen in hetzelfde gebouw verblijven. Dat collectieve aspect is essentieel: je kan het niet vaststellen op basis van één persoon. Tegelijk hoeft ook niet iedereen in het gebouw klachten te hebben. De symptomen zijn meestal niet ernstig of levensbedreigend, maar daarom niet minder echt.”

Opvallend is hoe snel de klachten komen en weer verdwijnen. “Werknemers komen binnen en beginnen vrijwel meteen te hoesten of voelen zich onwel. Zodra ze een raam openen, buiten gaan lunchen of naar huis vertrekken, verdwijnen de klachten vaak even snel weer.” Dat snelle omslaan onderscheidt het volgens hem van aandoeningen zoals astma.

Waarom vooral vrouwen klachten meldden

Een opvallende observatie uit onderzoek naar sick building syndrome in de jaren tachtig: vrouwen rapporteerden vaker klachten dan mannen. “Dat had waarschijnlijk meer met gender te maken dan met hun geslacht”, vertelt Nemery.

“Vrouwen hadden destijds vaker minder interessante jobs en zaten lager in de hiërarchie. Sommigen werkten de hele dag aan kopieermachines, waar veel stof en warmte vrijkwamen. De klachten hingen dus vaak samen met een combinatie van luchtkwaliteit, werkdruk en psychosociale factoren.”

Dit raakt aan iets wat vandaag nog herkenbaar is: niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook de mate van controle over je werkplek speelt mee.

De onverwachte boosdoeners op kantoor

Volgens Nemery ontstaat een ongezond binnenklimaat vaak door een optelsom:

- droge of slecht circulerende lucht

- te veel mensen op één ruimte

- hoge CO₂-concentraties

- warmte van computers en apparatuur

- schoonmaakmiddelen die in de lucht blijven hangen

- geuren van cosmetica, deodorant en lichaamsgeuren

- fel licht en weinig invloed op ventilatie

“Ook in moderne landschapskantoren zitten mensen dicht bij elkaar en is er vaak slechte binnenlucht door verschillende factoren”, weet Nemery. Zelfs als metingen niets afwijkends laten zien, kunnen klachten reëel zijn. “‘Het zit tussen de oren’ is te simplistisch: voor een deel spelen stress en beleving inderdaad mee, maar dat betekent niet dat de klachten niet echt zijn.”