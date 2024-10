DEN HAAG (ANP) - Apotheekmedewerkers leggen op 12 november het werk neer. Dit betekent dat er in het hele land apotheken dicht blijven, hoewel in elke regio ook vestigingen open zullen blijven voor mensen in nood die medicijnen nodig hebben. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV aangekondigd. Ze bevestigen een mededeling van apothekerskoepel KNMP.