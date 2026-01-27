Last van een loopneus: kun je dan beter je neus snuiten of ophalen?

Vroeger leerde je van je moeder dat je je neus moet snuiten als hij verstopt zit en niet moet ophalen. Alleen al, omdat dat frisser is voor je medemens. KNO-artsen stellen nu dat je je neus juist niet moet snuiten.

“Het beste kun je je neus ophalen. Op die manier gaat slijm ofwel snot het snelst via je keel naar de maag, waar maagzuur afrekent met de ziekteverwekkers", legt KNO-arts Stijn van der Avoort van het Máxima MC uit.

"Bij snuiten bouw je kortdurend druk op in de neus, waardoor het slijm inclusief virus en bacteriën in de neusbijholtes terecht kan komen", vertelt hij verder. "Dit zorgt voor ontstekingen . Als je snuit, druk dan een neusgat dicht en snuit vooral niet te hard. Gebruik telkens een schone papieren tissue om besmetting in je omgeving te voorkomen."

De arts raadt ook aan om op te passen met stomen. "Stomen bij een verkoudheid is op zich goed, maar vaak is de temperatuur van de stoom te hoog en zorgt de eucalyptus voor irritatie van je slijmvliezen. Neusdruppels kunnen tijdelijk helpen om een verstopte neus open te maken. Je hebt er echter telkens meer van nodig. Gebruik de druppels maximaal een week om te voorkomen dat trilhaartjes en slijmcellen van je slijmvlies beschadigen."

Verder adviseert de arts om de neus vooral met rust te laten. Die heeft het al zwaar genoeg.