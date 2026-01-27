ECONOMIE
Omzet luxeconcern LVMH daalt door lager consumentenvertrouwen

door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 19:33
PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - LVMH, het luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior, heeft de omzet en winst vorig jaar zien dalen. "Ondanks een geopolitieke en macro-economische omgeving die onzeker blijft", heeft het concern vertrouwen voor dit jaar, stelt LVMH in een toelichting. De Franse onderneming had onder meer last van importheffingen en de gespannen geopolitieke situatie, die het consumentenvertrouwen aantastten.
De omzet daalde in 2025 met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 80,8 miljard euro. De verkopen in de wijn- en sterkedrankendivisie, waar Moët en Hennessy onder vallen, daalden het hardst, met 9 procent. Ook bij de belangrijkste mode- en lederwarentak, goed voor 37,8 miljard euro, gingen de verkopen omlaag. Onder de streep bleef er 10,9 miljard euro over, 13 procent minder dan in het voorgaande jaar.
