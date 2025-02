Last van je darmen? Dit zijn 5 mogelijke oorzaken

Winderigheid, we hebben er allemaal wel eens last van. Gemiddeld laat een mens 15 tot 20 scheetjes per dag. Maar het kan zijn dat je er door bepaalde gewoontes meer last van hebt dan anderen.

Twee darmartsen noemen vijf mogelijke oorzaken van de gasvorming in je darmen. "Voedsel met veel vezels, zoals volle granen en tarwe, vers fruit en kruisbloemige groenten kunnen winderigheid veroorzaken," legt maag-darmarts Dr. Flice Schnoll-Sussman uit. Vezels worden aangeraden tegen constipatie, maar als je er erg veel van eet kan het voor gasvorming zorgen.

"Er zijn mensen die problemen krijgen met het verwerken van melkproducten als ze ouder worden," zegt Schnoll-Sussman. Zelfs als je niet lactose-intolerant bent, kun je minder lactase in je lichaam hebben dan normaal, de stof die lactose afbreekt.

"Door veel kauwgom te kauwen, frisdrank te drinken, te roken of snel te eten en drinken, kan je meer lucht inslikken dan nodig," aldus maag-darmarts Dr. Sophie Balzora. "Ook uitademen langs je mond wanneer je slaapt kan hiervoor zorgen. Heb je vaak last van winderigheid of voel je je opgeblazen bij het opstaan, dan kan dat te maken hebben met je manier van ademen."

"Probiotica werken daarbij," meent Balzora. "Dat zijn kleine organismen die de darmflora op een goede manier beïnvloeden. Voedingsmiddelen die veel probiotica bevatten zijn onder meer Griekse yoghurt of kefir." Overdreven gasvorming en winderigheid kunnen een symptoom zijn van een maag-darmaandoening. Heb je enkel daar last van, dan kan het meestal worden afgeschreven op je voeding of te veel lucht inslikken. Maar gaat het gepaard met buikpijn, maagzuur of gewichtsschommelingen, dan kan het een deel zijn van een groter probleem.

