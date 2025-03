Last van pijn? Deze verrassende truc kan helpen

Stel je voor dat je pijn kunt verminderen door gewoon naar een boslandschap te kijken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar nieuw wetenschappelijk onderzoek suggereert precies dat.

Onderzoekers hebben een ontdekking gedaan die de manier waarop we pijn ervaren compleet op zijn kop kan zetten. Door deelnemers bloot te stellen aan virtuele natuurtaferelen, slaagden wetenschappers erin om de pijnbeleving significant te reduceren.

Het onderzoek, uitgevoerd door een internationaal team van hersenonderzoekers, ging veel verder dan eerdere studies. Waar voorheen vooral werd vertrouwd op zelfrapportage, gebruikten deze wetenschappers geavanceerde hersenscantechnieken om precies te zien wat er gebeurt wanneer mensen met pijn naar natuurlijke omgevingen kijken.

Meer dan een afleidingstechniek

De proefopzet was verrassend inventief. Deelnemers kregen elektrische schokken terwijl ze werden blootgesteld aan drie verschillende omgevingen: een natuurlijke setting, een stedelijke omgeving en een neutrale binnenruimte.

Niet alleen rapporteerden de deelnemers minder pijn tijdens de natuurscènes, maar hersenscans onthulden ook daadwerkelijke veranderingen in de manier waarop het brein pijn verwerkt. De onderzoekers ontdekten dat vooral de lagere niveaus van pijnverwerking werden beïnvloed, wat suggereert dat natuur meer dan alleen een afleidingstechniek is.

Virtuele beelden zijn voldoende

Interessant genoeg bleek het effect niet afhankelijk van een werkelijke natuurlijke omgeving. Zelfs virtuele beelden van natuur bleken voldoende om de pijnbeleving te verminderen.

Dit opent interessante perspectieven voor pijnbehandeling, vooral in situaties waar directe natuurblootstelling lastig is. De wetenschappers zeggen wel dat dit geen wonderoplossing is, maar een aanvulling op bestaande pijnbehandelingsmethoden.

Bron: Nature Communications