Medewerkster rechtbank verdacht van schenden geheimhoudingsplicht

AMSTERDAM (ANP) - Een medewerkster van de rechtbank Amsterdam is maandag aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Ze wordt verdacht van schending van haar geheimhoudingsplicht en computervredebreuk, zo kwam naar voren in een onderzoek door de Rijksrecherche.

Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Woerden (Utrecht). Zij wordt ervan verdacht dat ze tegen betaling persoonsgegevens uit de geautomatiseerde systemen van de rechtbank heeft doorgegeven aan criminelen.

Ze kwam in beeld toen in augustus vorig jaar in een ander onderzoek een envelop werd gevonden met persoonsgegevens van mensen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Tot aan haar aanhouding heeft de vrouw informatie uit de rechtbanksystemen opgevraagd om die tegen betaling te verstrekken aan contacten in het criminele milieu, zo is de verdenking.

Bij haar aanhouding is beslag gelegd op enkele tientallen uitdraaien van de rechtbank met daarin informatie over personen. Zij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle. Ze is voor twee weken "in bewaring gesteld", aldus het OM.