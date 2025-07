Let op bij gebruik balsem voor verkouden kind, waarschuwt Lareb

DEN BOSCH (ANP) - Ouders moeten goed opletten wanneer ze hun kinderen insmeren met een balsem bij een verkoudheid. Verkeerd gebruik kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waarschuwt bijwerkingencentrum Lareb. In de balsems zitten stoffen als menthol, die helpen om de luchtwegen wat vrijer te maken, zodat mensen beter kunnen ademen. Bij goed gebruik zijn er volgens Lareb nauwelijks bijwerkingen. Maar de balsems met menthol zijn alleen geschikt voor mensen van 2 jaar en ouder, niet voor baby's en dreumesen.

Lareb zegt in de afgelopen periode achttien meldingen te hebben gekregen van gezondheidsklachten na het gebruik van de balsems. In vrijwel al die gevallen ging het om kinderen van 7 maanden tot 3 jaar oud. Een kindje kreeg balsem binnen via de teddybeer en kreeg stuipen. Een ander kind had ook per ongeluk balsem ingeslikt en maakte daardoor zo veel speeksel aan dat het dreigde te stikken. Het kind moest lang rechtop zitten om dat te voorkomen.

Lareb raadt aan om de balsems buiten bereik van kinderen te houden en ze niet op knuffels te smeren.