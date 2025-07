Dit is hoe het weer migraine kan veroorzaken

Als jij een van de vele mensen bent die aan migraine lijdt, is de kans groot dat je hoofd begint te bonzen zodra het weer omslaat.

En je bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat 30 tot 50 procent van de mensen met migraine aangeeft dat veranderingen in het weer een aanval kunnen uitlokken en daarmee is het de meest gemelde trigger.

Toch blijft het tegelijkertijd een van de meest mysterieuze oorzaken. Een neuroloog en hoofdpijnspecialist uit Colorado, waar het weer snel kan omslaan, vertelt dat veel van haar patiënten het weer als grootste boosdoener aanwijzen. En die aanvallen verstoren werk, school, sociale afspraken en geven een gevoel van machteloosheid.

Artsen weten nog steeds niet precies waarom sommige hersenen gevoeliger zijn voor omgevingsveranderingen.

Gevoelig zenuwstelsel

Wat ze wél weten: mensen met migraine hebben een extra gevoelig zenuwstelsel. Veranderingen in luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid of luchtkwaliteit kunnen bepaalde hersengebieden activeren en zo pijn veroorzaken.

Niet iedereen reageert hetzelfde, maar er zijn een aantal weertriggers die vaak terugkomen:

Schommelingen in de luchtdruk zijn een van de meest genoemde oorzaken. Bij een naderende storm daalt de druk in de atmosfeer. Wetenschappers denken dat dit de druk in je hoofd beïnvloedt of de manier waarop bloedvaten zich verwijden en vernauwen. Mogelijk ontstaat er zo een klein drukverschil tussen binnen en buiten je schedel, dat pijngevoelige zenuwen prikkelt en ontstekingsreacties uitlokt.

Extreme temperaturen, zoals een snikhete of ijskoude dag, of plotselinge temperatuurwisselingen, kunnen het interne evenwicht verstoren.

Hoge luchtvochtigheid of snelle veranderingen in vochtigheid kunnen hetzelfde effect hebben.

Luchtvervuiling, met stoffen als ozon en stikstofdioxide, kan ontstekingen veroorzaken in zenuwen die betrokken zijn bij migraine.

Fel zonlicht is ook een bekende trigger, waarschijnlijk omdat mensen met migraine extra gevoelig zijn voor licht.

Bliksem en harde wind worden ook in verband gebracht met migraineaanvallen bij sommige mensen.

Kortom: weersveranderingen kunnen een stressfactor zijn voor een brein dat al overgevoelig is. Maar het is zelden de enige trigger. Migraine ontstaat vaak door een combinatie van erfelijke aanleg, hormonen, stress, slaap, voeding en inderdaad de weersomstandigheden. Het is dus vaak een ‘perfecte storm’ die een aanval uitlokt.