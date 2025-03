Maak kennis met de man die al 35.000 Big Macs heeft gegeten (en hij leeft nog)

Donald Gorske heeft al meer dan 50 jaar lang vrijwel dagelijks twee Big Macs gegeten. Sinds 1999 staat hij in het Guinness Book of Records als de persoon die de meeste Big Macs in zijn leven heeft verorberd. Inmiddels staat de teller op ruim 35.000.

Zijn liefde voor de iconische McDonald’s-burger begon op 17 mei 1972 en sindsdien eet hij er twee per dag. Dat doet hij simpelweg omdat hij ervan geniet. "Er is niets dat het een stoornis zou maken", zegt Gorske, die altijd zijn kassabonnetjes en verpakkingen bewaart als bewijs van zijn bijzondere eetpatroon.

Gorske, een gepensioneerde gevangenisbewaarder uit Fond du Lac, Wisconsin, heeft door zijn levensstijl amper gebruik gemaakt van de keuken in zijn huis. De elektrische kookplaat die hij samen met zijn vrouw Mary in 1975 kocht, ziet er nog steeds als nieuw uit. "Het is meer een decoratiestuk", zegt hij. "We hadden hem nodig om de ruimte tussen de keukenkastjes op te vullen."

Zijn fascinatie voor Big Macs gaat verder dan alleen het eten ervan. Het McDonald's-filiaal bij hem in de buurt heeft een speciale booth met zijn naam erop. Dit is dezelfde plek waar hij Mary ten huwelijk vroeg, destijds nog een parkeerplaats. "Dat is een speciale plek voor mij", zegt Gorske. De eigenaar van de McDonald's heeft zelfs een foto van hem aan de muur gehangen.

Een indrukwekkende verzameling

Naast zijn recordaantal gegeten burgers heeft Gorske ook een enorme collectie Big Mac-verpakkingen. Jarenlang bewaarde hij ze op zolder, maar toen daar geen ruimte meer was, verhuisden ze naar de kelder. "Je kunt met je hand over honderden en honderden dozen strijken", vertelt hij. "En voor mij staan elke twee doosjes gelijk aan een dag uit mijn leven."

Sommige verpakkingen zijn hem extra dierbaar. In zijn vriezer bewaart hij de laatste twee Big Macs die hij ooit kocht bij het oude McDonald's-filiaal waar hij Mary ten huwelijk vroeg. "Mijn vrouw grapt weleens dat ze die gewoon bij me in de kist zal gooien, want ik zal ze waarschijnlijk nooit opeten", lacht hij.

Ondanks zijn ongebruikelijke dieet is Gorske in goede gezondheid. Zijn cholesterol- en bloedsuikerspiegels zijn altijd normaal gebleven. Hij sport ook vier keer per week in senioren-bowlingcompetities. Over zijn wereldrecord is hij nuchter: "Als iemand me wil inhalen, moet diegene 50 jaar lang Big Macs eten. Je moet er echt van houden. Voor mij is het simpel, want ik doe het al elke dag."

Voor Gorske is er geen twijfel mogelijk: Big Macs zijn een vast onderdeel van zijn leven, en dat zal waarschijnlijk zo blijven tot het einde.

Bron: The Guardian