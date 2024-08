Maker vaccin tegen mpox wil productie verhogen

KOPENHAGEN (ANP) - Bavarian Nordic is van plan de productie van zijn vaccin tegen mpox op te voeren. Het Deense bedrijf, dat een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van het virus, verwacht dit jaar 2 miljoen extra doses te kunnen leveren. Ook wil het bedrijf technologie delen met een aantal Afrikaanse fabrikanten om het vaccin ook in Afrika te kunnen produceren.

De Deense biotechnoloog meldt dit in een update na overleg met de gezondheidsdienst van de Afrikaanse Unie. Voor het einde van 2025 verwacht Bavarian Nordic 10 miljoen doses te hebben geproduceerd. Het bedrijf achter de enige in Europa en de Verenigde Staten goedgekeurde mpox-vaccins zegt ook een voorraad te hebben opgebouwd voor uitbraken van de ziekte, die ook bekendstaat als apenpokken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde de uitbraak van mpox in de Democratische Republiek Congo eerder deze week als internationale noodsituatie. Een nieuwe variant van de ziekte, die al tientallen jaren rondgaat, lijkt besmettelijker en ziekmakender. De zogenoemde clade 1b-variant duikt ook op in andere Afrikaanse landen en is ook al in Zweden vastgesteld.