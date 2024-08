Niewiadoma slaat aanvallen Vollering af, ritzege voor Ghekiere

LE GRAND-BORNAND (ANP) - In de voorlaatste etappe in de Tour de France Femmes is Demi Vollering er ondanks enkele aanvallen niet in geslaagd om het gat met klassementsleider Katarzyna Niewiadoma drastisch te verkleinen. De zware bergrit naar Le Grand-Bornand werd gewonnen door de Belgische Justine Ghekiere, draagster van de bolletjestrui.

De bijna 170 kilometer lange rit kende vijf gecategoriseerde beklimmingen met aankomst bergop. Marianne Vos (Visma - Lease a Bike), draagster van de groene trui, maakte in de etappe deel uit van een kopgroep van zes en reed zelfs enige tijd virtueel in het geel. Vos pakte onderweg punten voor de groene trui en is daar nu vrijwel zeker van.

Op de slotklim plaatste Vollering (Team SD Worx - Protime) een aanval, maar onder anderen Niewiadoma gaf geen krimp. De kopgroep viel uiteen, maar Ghekiere hield stand en zegevierde.

Tempoversnelling

Daarachter viel Vollering nogmaals aan op 3 kilometer van de finish, maar wederom zonder succes. Onder anderen Puck Pieterse, vierde in het klassement, maakte deel uit van het uitgedunde peloton. Bij een tempoversnelling van Niewiadoma kon alleen Vollering volgen. Op de streep pakte de explosievere Nederlandse nog wel vier bonificatieseconden. Ze werd derde achter Maëva Squiban.

In het klassement heeft Vollering nu 1.15 minuut achterstand op Niewiadoma. Pieterse steeg naar de tweede plaats met 27 seconden achterstand op de Poolse.

Zondag staat de laatste etappe in de Tour de France Femmes op het programma, een bergrit naar Alpe d'Huez.