Mannen gaan twee keer zo vaak dood aan ‘gebroken hart’ als vrouwen

Het klinkt misschien als iets uit een film, maar een gebroken hart kan je letterlijk fataal worden. En verrassend genoeg zijn het vooral mannen die hieraan overlijden, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Wetenschappers van de Universiteit van Arizona bestudeerden bijna 200.000 patiënten met het zogeheten takotsubo syndroom, ook wel het gebroken hartsyndroom genoemd. Bij deze aandoening verzwakt de hartspier plotseling door extreme stress. Dat kan gebeuren door een traumatische gebeurtenis zoals een scheiding, of door lichamelijke oorzaken zoals een operatie.

Hoewel de aandoening vaker voorkomt bij vrouwen, blijken mannen er twee keer zo vaak aan te overlijden. Van de mannelijke patiënten overleed ruim 11 procent, tegenover 5,5 procent van de vrouwen. De onderzoekers denken dat dit komt doordat mannen de aandoening vaker krijgen door lichamelijke stress, wat gevaarlijker blijkt dan emotionele triggers.

Gevolgen zijn niet mild

De gevolgen van het syndroom zijn niet mild. Meer dan een derde van de patiënten krijgt hartfalen, en een op de vijf krijgt hartritmestoornissen. Ook kunnen mensen een beroerte krijgen of een hartstilstand.

Het lastige is dat de symptomen lijken op die van een hartaanval. Artsen zien het daardoor niet altijd als een apart ziektebeeld. De onderzoekers willen hier verandering in brengen, omdat snelle herkenning kan helpen om complicaties te voorkomen.