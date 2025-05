Meerdere doden na storm in Amerikaanse staat Missouri

JEFFERSON CITY (ANP/DPA) - Een zware storm in de Amerikaanse staat Missouri heeft meerdere levens geëist, meldden Amerikaanse media vrijdag. In de stad St. Louis, met ongeveer 280.000 inwoners, zijn minstens vijf doden gevallen, meldden media zoals The New York Times en CNN, onder verwijzing naar de lokale autoriteiten. In Scott County, in het zuidwesten van de staat, kwamen twee mensen om het leven.

Tientallen mensen raakten gewond, van wie één ernstig.

De storm trok vrijdagmiddag over het gebied en veroorzaakte zware schade. In St. Louis zaten vrijdagavond meer dan 100.000 huishoudens zonder stroom. Burgemeester Cara Spencer zei dat de verwoestingen in de stad "werkelijk afgrijselijk" zijn. In delen van St. Louis is een avondklok van kracht.

Er viel ook hagel. De dag ervoor waren delen van Wisconsin, Michigan en Illinois al getroffen door stormen. De National Weather Service waarschuwt voor extreme weersomstandigheden in verschillende staten in het Midwesten en het oosten van de Verenigde Staten.