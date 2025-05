Zwarte Cross, Awakenings en nog tientallen festivals stiekem gekocht door Amerikaanse roofkapitalist

Het Amerikaanse private-equityfonds KKR heeft vorig jaar zo'n tachtig festivals in Europa en Australië gekocht, meldt Follow The Money. Die waren ondergebracht in het bedrijf Superstruct.

Het baat nu zo’n tachtig festivals uit, vooral in Duitsland, Hongarije, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, die gezamenlijk 7 miljoen bezoekers per jaar trekken. Daaronder internationaal bekende namen als Sziget in Hongarije, DGTL in Nederland, Sónar in Spanje en Lost Village in Engeland.

Dat opkopen van festivals door het grote geld ging vrij geruisloos, totdat Superstruct in januari dit jaar het Britse Boiler Room overnam. Dat distantieerde zich publiekelijk van de nieuwe eigenaar.

Artiesten annuleren optredens vanwege KKR. Bij het Britse festival Field Day zijn vijftien artiesten afgekondigd.