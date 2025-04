Medicijn tegen baarmoederkanker komt in basispakket

DEN HAAG (ANP) - Een nieuw medicijn tegen baarmoederkanker wordt voortaan vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Zorgminister Fleur Agema voegt de immuuntherapie toe, na een positief advies van het Zorginstituut Nederland.

Het medicijn dostarlimab (merknaam Jemperli) vergroot in combinatie met chemotherapie de overlevingskans van vrouwen met gevorderde of terugkerende baarmoederkanker aanzienlijk. Het is een vorm van immuuntherapie, waarmee het eigen afweersysteem wordt geholpen kankercellen te vernietigen.

Vrouwen die met dit middel werden behandeld, overleefden hun ziekte volgens een studie veel vaker dan vrouwen die alleen chemotherapie kregen. Van de onderzochte vrouwen met gevorderde of teruggekeerde baarmoederkanker die alleen chemotherapie kregen, leefde na twee jaar 59 procent nog. Van de patiënten die ook het nieuwe medicijn kregen, was 83 procent na twee jaar nog in leven.