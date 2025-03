Medisch specialisten: gebrekkige data gevaar voor patiënt

UTRECHT (ANP) - Vrijwel alle medisch specialisten in Nederland ervaren in hun werk problemen met de beschikbaarheid van patiëntgegevens. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft ruim 1100 specialisten hierover ondervraagd en 95 procent zegt hier last van te hebben. Bijna de helft van de respondenten heeft dagelijks te maken met "gebrekkige databeschikbaarheid".

"Medisch specialisten lopen dagelijks vast in ICT-systemen die niet goed met elkaar communiceren. Dit belemmert niet alleen hun werk, maar zet ook de patiëntveiligheid onder druk", waarschuwt de artsenorganisatie. De FMS wijst erop dat hierdoor onder meer fouten kunnen ontstaan met medicatie. Ook kan het leiden tot onnodige herhalingen van onderzoeken en behandelingen.