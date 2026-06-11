Meer dan opvliegers alleen: deze signalen kunnen wijzen op het begin van de overgang

Bij de overgang denken veel mensen direct aan opvliegers, nachtzweten en humeurwisselingen. Maar wie in de eerste fase van de overgang belandt, kan ook last krijgen van klachten die veel minder snel worden herkend. En juist daardoor blijven vrouwen soms onnodig lang rondlopen met vage lichamelijke signalen.

De peri-menopauze – de fase vóór de daadwerkelijke overgang – zet het lichaam langzaam in een andere stand. Volgens gynaecoloog Floor Vernooij van het Diakonessenhuis horen daar meer veranderingen bij dan vaak wordt gedacht.

Lichamelijke veranderingen

“Grote lichamelijke veranderingen, zoals de peri-menopauze, gaan vaak gepaard met de nodige symptomen”, begint Vernooij tegen Libelle. “Het zijn er soms alleen zoveel, dat we ze onderverdelen in typische en atypische overgangsklachten. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld omdat de ergste kwalen dan de aandacht krijgen die ze verdienen, maar het kan ook voor problemen zorgen. Zo worden de minder bekende kwalen daardoor soms pas heel laat gekoppeld aan grote lichamelijke veranderingen, zoals de peri-menopauze.”

Je leefstijl is voor een groot deel bepalend voor de mate waarin je de symptomen ondervindt

En die minder bekende klachten kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. Zo noemt Vernooij gewrichts- en spierpijn als een onderschat verschijnsel. “Neem bijvoorbeeld gewrichts- en spierpijn, die ontstaat doordat de droge slijmlagen bij de gewrichten en spieren gevoeliger worden voor ontstekingen.”

Geheugen- en concentratieproblemen

Ook het hoofd doet mee. Geheugenproblemen en concentratieverlies steken volgens haar vaker de kop op. “Dat is ook niet gek, want tijdens deze levensfase slaap je vaak slechter en vinden er veranderingen plaats in de stofwisseling. Die combinatie kan lastig zijn voor onder meer je geheugen .”

Gewrichts- en spierpijn zijn onderschatte verschijnselen

Toch is er volgens Vernooij wel degelijk iets aan te doen. “Je leefstijl is voor een groot deel bepalend voor de mate waarin je de symptomen ondervindt”, stelt de gynaecoloog. Regelmatig bewegen, krachttraining, minder suikerpieken en voldoende eiwitten helpt tegen de klachten. En ook vitamine D verdient aandacht: “Driekwart van de vrouwen boven de vijftig heeft te weinig vitamine D.”