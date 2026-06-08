Meno-divorce in opmars: vrouwen scheiden vaker tijdens de overgang, maar komt dat écht door hormonen?

Plotseling besluiten vrouwen hun huwelijk achter zich te laten, een nieuw leven te beginnen en eindelijk voor zichzelf te kiezen. Steeds vaker duikt de term meno-divorce op: scheidingen die plaatsvinden tijdens de overgang. Maar wat zit daar eigenlijk achter? Zijn het de hormonen die vrouwen aan het twijfelen brengen of speelt er iets anders?

De overgang krijgt vaak de schuld. Opvliegers, slapeloze nachten, stemmingswisselingen en een lichaam dat verandert: het is een levensfase die veel van vrouwen vraagt. Toch zeggen relatie-experts dat de menopauze zelden de échte oorzaak van een scheiding is.

Sterker nog: vaak legt de overgang juist bloot wat er al jaren speelde.

De balans opmaken

Voor veel vrouwen valt de overgang samen met een periode waarin meer verandert dan alleen hun hormoonhuishouding. Kinderen worden zelfstandig, ouders worden hulpbehoevend of vallen weg, carrières bereiken een nieuw stadium en ineens dringt een confronterende vraag zich op:

Is dit het leven dat ik de komende twintig jaar wil blijven leiden?

Waar veel vrouwen jarenlang vooral bezig zijn geweest met zorgen voor anderen, ontstaat er ruimte om naar zichzelf te kijken. En dat kan pijnlijk zijn.

Want wat als je ontdekt dat je al jaren niet echt gelukkig bent?

Niet de oorzaak, wel het vergrootglas

Volgens experts werkt de overgang vaak als een vergrootglas op bestaande relatieproblemen. Zaken die jarenlang naar de achtergrond verdwenen, worden moeilijker te negeren.

Het gevoel niet gezien te worden, altijd degene te zijn die alles regelt. Emotionele afstand, matige communicatie, een gebrek aan intimiteit.

Problemen die ooit werden weggemoffeld onder werk, kinderen en dagelijkse drukte, komen ineens volop in beeld. De overgang creëert die problemen niet, maar maakt ze wel zichtbaar.

Jarenlang aanpassen

Veel vrouwen herkennen het patroon. Ze passen zich aan, bewaren de vrede en houden het gezin draaiende. Ze slikken frustraties in, maken excuses voor hun partner en zetten hun eigen behoeften op de tweede plaats.

Totdat dat niet meer lukt.cDe energie om alles op te vangen raakt op. Wat jarenlang acceptabel leek, voelt ineens als een te zware last.

En juist dat moment wordt soms gezien als een plotselinge beslissing, terwijl er vaak een jarenlang proces aan voorafgaat.

Gooien vrouwen het kind met het badwater weg?

Dat is de vraag die regelmatig opduikt in discussies over de meno-divorce.

Sommige experts waarschuwen ervoor om grote levensbeslissingen niet uitsluitend te baseren op gevoelens die worden versterkt door hormonale veranderingen, vermoeidheid of stress. Niet iedere relatie die tijdens de overgang onder druk staat, is per definitie verloren.

Soms is er nog genoeg liefde aanwezig, maar ontbreekt het aan communicatie of begrip.

Tegelijkertijd is het te makkelijk om de onvrede van vrouwen af te doen als een hormonale bevlieging. Veel vrouwen die uiteindelijk vertrekken, beschrijven juist dat ze jarenlang hebben geprobeerd hun relatie te verbeteren voordat ze de knoop doorhakten.

Kiezen voor jezelf

Misschien gaat meno-divorce uiteindelijk niet over hormonen, maar over iets veel groters. Over vrouwen die op een bepaald moment in hun leven beseffen dat ze zichzelf onderweg een beetje zijn kwijtgeraakt.

Over de vraag hoeveel ruimte er in een relatie is om te groeien, te veranderen en jezelf te blijven. En over de moed om eerlijk te kijken naar wat nog werkt en wat niet meer.

Want de overgang verandert misschien veel. Maar wat hij vooral lijkt te doen, is zichtbaar maken wat er al die tijd onder de oppervlakte lag.