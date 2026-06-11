Griekspoor strandt in tweede ronde grastoernooi Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het grastoernooi van Rosmalen. De als zesde geplaatste Nederlander verloor in twee sets van Zhang Zhizhen, de Chinese nummer 214 van de wereldranglijst: 6-7 (5) 4-6.

Griekspoor won het Libéma Open bij 's-Hertogenbosch in 2023. In de eerste ronde van deze editie had hij landgenoot Botic van de Zandschulp verslagen.

Griekspoor begon nog goed tegen Zhang, die ooit 31e stond op de ATP-ranking. De Nederlandse nummer 41 van de wereld kreeg op 1-1 in de eerste set twee breakpoints, maar wist die niet te benutten. Dat waren ook meteen zijn enige breakkansen in de partij.

'Slechte wedstrijd'

Zhang won de tiebreak met 7-5 door een goede eigen service. In de tweede set wist Griekspoor enkele breakpoints tegen nog weg te werken, maar op 4-4 sloeg de Chinees alsnog toe. Hij serveerde de partij daarna uit.

"De beste speler heeft vandaag gewonnen", zei Griekspoor bij Ziggo Sport. "Dit was een hele slechte wedstrijd van mij. Dit was zwaar onder de maat. Vroeg in de wedstrijd kreeg ik kansen en die moet je op gras maken tegen iemand die goed serveert."

Griekspoor noemde het ook het verhaal van het hele jaar. "Ik heb slechte maanden achter de rug. Ik speelde gisteren en eergisteren een prima wedstrijd en heb daar misschien iets te veel ingestopt. Vandaag was alles een paar procent minder en dan kom je gewoon tekort."