Meer waterpokken bij kinderen dan gebruikelijk in winter

UTRECHT (ANP) - Opvallend veel kinderen hebben de laatste tijd waterpokken gekregen. Dat meldt gezondheidsinstituut Nivel op basis van registraties van huisartsen.

Met name het aantal kinderen van 5 tot en met 14 jaar met waterpokken is hoger dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Volgens het Nivel gaat het om meer dan 20 gevallen van waterpokken per 100.000 kinderen in die leeftijdscategorie. Normaal zien huisartsen deze aantallen in de zomer.

Halverwege december was er ook al sprake van een plotselinge toename. Na een daling in de kerstweek, toen huisartsen deels gesloten waren, zien huisartsen nu weer relatief veel kinderen met waterpokken.

Virus

Waterpokken wordt veroorzaakt door een virus. Meestal is het een onschuldige kinderziekte, maar soms doen zich ernstige complicaties voor. De meeste kinderen hebben vooral last van jeukende bultjes. Bij volwassenen is de kans op bijkomende problemen groter.

De reden voor de toename is onduidelijk. Een woordvoerder van Nivel was niet bereikbaar.