Is troebel appelsap echt goed voor je huid, spieren en hart? + 8 redenen waarom appels z0 goed zijn

Vele mensen staren met een gelukzalige blik naar een fles troebel appelsap van een lokale boomgaard. Meer vitaminen, meer mineralen, meer vezels. Dat kan alleen maar supergezond zijn toch?

Nou, dat valt dus vies tegen. Er zitten nauwelijks vezels in appelsap, of het nou de heldere of troebele versie betreft. “Het is een suikerhoudende drank, waarvan is aangetoond dat het de kans op overgewicht en diabetes vergroot,” vertelt voeding- en gezondheidsexpert Iris Groenenberg van het Voedingscentrum aan het AD.

Een liter appelsap bevat circa 105 gram suiker, oftewel 25 suikerklontjes. ”Je kunt beter appels eten. Je krijgt dan ook de vezels en de voedingsstoffen binnen en bent sneller verzadigd.” Dit komt omdat je minutenlang op de appel aan het kauwen bent, in plaats van dat je een glas sap leegdrinkt.

“Dan moet je door de schil heen, je kauwt erop. Je bent zo vijf minuten bezig. Maar als je denkt: hup, een slok, dan is dat glas in minder dan dertig seconden leeg. Het zijn dus extra calorieën die er ongemerkt bij komen”, legt Groenenberg uit.

De voedingsdeskundige bestrijdt dat appelsap goed zou zijn voor het hart , botten, spieren of de huid . “Soms zie je dat er één onderzoek is gedaan waar dan mee aan de haal wordt gegaan. Dat klinkt wel lekker toch, appelsap tegen allerlei kwaaltjes? Maar vaak is daar helemaal geen wetenschappelijke consensus over en is de onderbouwing niet goed.”

1. Appels verlagen je cholesterolgehalte. In appels zit pectine, een oplosbare vezel. Dit bindt cholesterol wat vervolgens kan worden verwijderd uit je lichaam.

2. Appels helpen je langer aan een vol gevoel. Ons lichaam doet er langer over om complexe vezels uit appels te verteren dan meer eenvoudige geraffineerde granen.

3. Appels houden je slank. In de schil van een appel zit een stof die het lichaam stimuleert meer calorieën te verbranden.

4. Appels helpen ademhalingsproblemen te voorkomen. Vijf of meer appels per week helpen de longfunctie te verbeteren.

5. Appels helpen bij verkoudheid. Appels zijn rijk aan vitamine C, een middelgrote appel bevat ongeveer 14 procent van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

6. Appels zouden kunnen helpen in de strijd tegen kanker. Een chemische stof uit een appel zou darmkanker helpen te voorkomen. Andere gevonden stoffen zouden helpen bij leverkanker en borstkanker.

7. Appels verlagen het risico op diabetes, dankzij de aanwezigheid van een bepaalde soort antioxidanten.