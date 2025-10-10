ECONOMIE
Meeste partijen willen eigen risico in zorg behouden of verhogen

gezondheid
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:52
anp101025149 1
DEN HAAG (ANP) - De immer stijgende zorgkosten zijn voor de meeste partijen aanleiding om de zorgpremies of eigen bijdragen te verhogen. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op het eigen risico, dat mensen moeten betalen als ze daadwerkelijk zorg uit het basispakket gebruiken.
Onder druk van de PVV heeft het inmiddels demissionaire kabinet besloten om het eigen risico - nu 385 euro per jaar - te verlagen naar 165 euro in 2027. Alleen GroenLinks-PvdA en BBB houden vast aan dit besluit, meldt het Centraal Planbureau (CPB) bij de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. D66, NSC, SGP en CU willen het eigen risico behouden op 385 euro. VVD, CDA, Volt en JA21 willen het eigen risico juist verhogen naar 440 euro.
De PVV liet zijn programma niet doorrekenen maar bekend is dat de partij blijft bij een volledige afschaffing van het eigen risico. Dat kost miljarden euro's en zorgt voor een toenemend zorggebruik, is het bezwaar van de andere partijen en de zorgsector.
