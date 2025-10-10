Worden we echt kleiner als we ouder worden?

We worden allemaal kleiner naarmate we ouder worden, daar is geen twijfel over, zegt Adam Taylor, hoogleraar anatomie aan de Lancaster Medical School. Volgens hem worden mensen na hun veertigste gemiddeld ongeveer één centimeter kleiner per tien jaar.

Bij mannen komt dat neer op een jaarlijks verlies van 0,08 tot 0,1 procent van hun lichaamslengte, bij vrouwen iets meer: 0,12 tot 0,14 procent per jaar.

Een deel daarvan komt door onze houding. Naarmate we ouder worden, zakken we letterlijk wat in: mensen die veel met een gebogen rug zitten of staan, bijvoorbeeld achter een bureau, merken dat hun wervelkolom die kromming na verloop van tijd 'onthoudt'. Ouderen buigen ook vaak iets voorover om een stabieler evenwicht te vinden.

Ook binnen één dag krimpen we

Het verlies aan lengte gebeurt niet alleen over jaren, maar zelfs binnen één dag. Door de zwaartekracht verliest de tussenwervelschijf in onze rug vocht, waardoor we ’s avonds iets korter zijn dan ’s ochtends.

Rond ons dertigste tot vijfendertigste jaar stabiliseert onze lengte even, maar daarna begint het verlies van bot- en spiermassa. De schijven tussen de wervels drogen langzaam uit en worden dunner. Ook de sponsachtige binnenkant van de botten in onze rug, heupen en benen verliest dichtheid. “Daardoor worden de botten iets compacter en dus korter”, legt Taylor uit in Britse krant The Guardian. Bovendien zorgt minder spierkracht voor nog meer lengteverlies, omdat botten hun vorm deels behouden door de trekkracht van spieren.

Wat kun je eraan doen?

Hoewel je dit natuurlijke proces niet kunt stoppen, kun je het wel vertragen, zegt Taylor. Een paar simpele maatregelen helpen: eet voldoende calcium en vitamine D om botten sterk te houden. Doe regelmatig krachtoefeningen, zoals wandelen, traplopen of yoga. Vermijd roken en overmatig alcoholgebruik, die het botverlies versnellen. Let op je houding, een rechte rug helpt je lichaam zijn natuurlijke balans te bewaren.

Geen reden tot paniek

Kleiner worden is op zich niet erg, benadrukt Taylor. “We verliezen allemaal wat lengte gedurende de dag doordat de wervelschijven vocht afgeven onder druk van de zwaartekracht.”

Toch is het verstandig om je botten en spieren sterk te houden, want overmatig verlies daarvan wordt in verband gebracht met aandoeningen als hartfalen, osteoporose, artrose en andere gewrichts- en mobiliteitsproblemen.