Onderzoek toont aan: jonge kinderen verspreiden écht de meeste virussen

Wie ooit een peuter met een loopneus heeft gehad, weet het al: kinderen zijn ware virusmagneten. Nieuw onderzoek bevestigt dat virussen – van verkoudheden tot griep – inderdaad veel vaker jonge kinderen treffen.

In het onderzoek volgden wetenschappers meer dan 800 leerlingen en medewerkers van scholen in Kansas City gedurende zeven maanden. De deelnemers namen wekelijks zelf neusuitstrijkjes en hielden bij of ze klachten hadden zoals hoesten, keelpijn of koorts. De resultaten waren opvallend: meer dan 85 procent testte minstens één keer positief op een virus en ruim 80 procent kreeg daadwerkelijk een infectie die hen tijdelijk thuis hield.

Vooral kinderen in de kleuter- en lagere schoolleeftijd waren de grootste verspreiders. Oudere leerlingen en leraren werden minder vaak ziek. Opvallend was dat veel kinderen positief testten zónder klachten, een teken dat scholen fungeren als reservoirs van virussen, die vervolgens mee naar huis reizen in rugzak en snotdoek.

Waarom juist kinderen?

Volgens arts en gezondheidsexpert dr. Leana Wen is dat goed te verklaren: jonge kinderen hebben nog een onervaren immuunsysteem en komen elk jaar met nieuwe virussen in aanraking. Bovendien hebben ze gewoontes die virussen helpen overleven: ze delen speelgoed, raken hun gezicht vaak aan en wassen hun handen slordig. In volle klaslokalen zitten ze bovendien urenlang dicht op elkaar, een ideale broedplaats voor infecties.

De onderzoekers vonden vooral rhinovirussen (veroorzakers van gewone verkoudheid) in 65 procent van de deelnemers. Ook seizoenscoronavirussen kwamen vaak voor, gevolgd door het virus dat Covid-19 veroorzaakt (bij 15 procent). Daarmee benadrukken de wetenschappers dat gewone verkoudheidsvirussen nog steeds het meest circuleren.

Wat kunnen ouders doen?

Gemiddeld krijgen kinderen acht keer per jaar een verkoudheid, wat gezinnen het gevoel kan geven in een eindeloze snotcyclus te leven. Gelukkig zijn de meeste infecties mild, maar ze verstoren wel het gezinsritme. Wen raadt ouders aan om preventie serieus te nemen, maar realistisch te blijven: het doel is niet elk niesje te voorkomen, maar de verspreiding te beperken.

De belangrijkste maatregelen zijn verrassend simpel: handen wassen met water en zeep gedurende minstens 20 seconden – vooral vóór het eten en na niezen of toiletgebruik. Hoesten of niezen in de elleboog of in een tissue en speelgoed en deurknoppen dagelijks schoonmaken als iemand ziek is. Ventilatie helpt ook: ramen open als het kan of luchtreinigers gebruiken met HEPA-filters. In drukke binnenruimtes kan een goed passend mondmasker de kans op besmetting verder verkleinen.

Daarnaast blijft vaccinatie een belangrijke bescherming: de jaarlijkse griepprik en de Covid-19-boosters verlagen de kans op ernstige ziekte aanzienlijk. Voor risicogroepen zijn er ook vaccins tegen RSV, een ander veelvoorkomend luchtwegvirus.

“De stroom aan virussen in de winter kan vermoeiend zijn”, zegt Wen, “maar het hoort bij de natuurlijke manier waarop kinderen weerstand opbouwen.” Preventie helpt vooral om gezinnen gezonder te houden en het aantal gemiste schooldagen te beperken.