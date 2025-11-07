Wat als AI de verwachtingen niet waarmaakt? "Dan heeft dat gevolgen voor iedereen"

De hype rond AI wordt al langer vergeleken met de dotcom-bubbel eind jaren 90. Maar nu kunnen de gevolgen misschien nog wel groter zijn, waarschuwen experts.

"De waarderingen van AI-bedrijven rijzen de pan uit. Als de verwachtingen niet uitkomen, storten de koersen in en dat raakt niet alleen beleggers. Dat raakt iedereen", aldus Martin Visser, economisch commentator van De Telegraaf, tegen EenVandaag.

AI is vooralsnog een grote belofte, een technologie die ons leven zal veranderen, maar dat is tot nu toe nog niet écht gebeurd. Het is een klassieke bubbel volgens AI-investeerder Lennard Zwart. "Iedereen probeert erin te springen. De bedragen zijn bizar. Het doet sterk denken aan 1999, toen internet de toekomst was. En dat klopte, maar niet voor al die bedrijven die toen de hemel in werden geprezen."

Volgens Visser zijn de gevolgen groot als de bubbel barst. "Veel mensen hebben indirect geld belegd in techbedrijven via pensioenfondsen of beleggingsfondsen. Als die koersen instorten, verdampt dat vermogen. Dat heeft invloed op vertrouwen, bestedingen en uiteindelijk op de hele economie." Het IMF waarschuwde niet voor niks al voor de AI-bubbel. "De hype is groot, alom wordt gevreesd voor een correctie."

Het is een soort wapenwedloop meent Jelle Zuidema, universitair hoofddocent kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. "Wie het grootste en slimste AI-model heeft, krijgt de macht. Bedrijven investeren miljarden uit angst om achter te blijven." En niemand denkt er goed over na. "We rennen vooruit zonder na te denken over de gevolgen. Als straks bedrijven instorten of duizenden banen verdwijnen, komt dat hard aan. En niet alleen in Silicon Valley."