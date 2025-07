Thailand in principe akkoord met plan voor bestand met Cambodja

BANGKOK (ANP/RTR) - Thailand voelt wel wat voor het plan voor een bestand met buurland Cambodja, waarmee het sinds donderdag in gevechten is verwikkeld. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het in principe akkoord gaat met een Maleisisch voorstel voor een staakt-het-vuren. De regering zal het plan overwegen. Het moet wel zijn gebaseerd op "passende omstandigheden ter plaatse", aldus het buitenlandministerie.

In een bericht op X benadrukt het departement dat Cambodjaanse troepen "de hele dag door hun willekeurige aanvallen" op Thais grondgebied hebben voortgezet. De acties van Cambodja "getuigen van een gebrek aan goede trouw en brengen burgers nog steeds in gevaar", zei het ministerie. Het geweld vloeit voort uit een slepend grensconflict.

Thailand kondigde eerder de staat van beleg af in grensgebieden. Het geweld heeft in Thailand minstens veertien burgers en een militair het leven gekost. Ruim 138.000 mensen zijn geëvacueerd.