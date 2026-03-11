ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minder mensen hebben griep, meldt RIVM

gezondheid
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 16:31
anp110326169 1
BILTHOVEN (ANP) - Nu de temperaturen stijgen, lopen minder mensen griep op. Het aantal gevonden infecties daalt, melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel. Ze concludeerden vorige week dat de jaarlijkse griepepidemie over zijn hoogtepunt heen lijkt, maar trekken nog niet de conclusie dat de epidemie voorbij is.
Het Nivel hield vroeger bij hoeveel mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gaan. Dat was een van de manieren om een epidemie in de gaten te houden, maar de aanpak is onlangs veranderd. Nivel kijkt sinds kort hoeveel mensen vanwege acute luchtwegklachten naar de huisarts gaan. Griep is daar een onderdeel van.
Een andere manier om de epidemie te volgen, is het onderzoeken van de monsters van mensen die ziek naar een huisarts zijn gegaan. Vorige week ging het in ongeveer een op de drie gevallen om het griepvirus. Een week eerder zat het virus in meer dan de helft van de monsters.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

anp100326189 1

Tanker-vloot voor olie onderweg naar alternatieve Saudische haven

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

Loading