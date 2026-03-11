Minder mensen hebben griep, meldt RIVM

BILTHOVEN (ANP) - Nu de temperaturen stijgen, lopen minder mensen griep op. Het aantal gevonden infecties daalt, melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel. Ze concludeerden vorige week dat de jaarlijkse griepepidemie over zijn hoogtepunt heen lijkt, maar trekken nog niet de conclusie dat de epidemie voorbij is.

Het Nivel hield vroeger bij hoeveel mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gaan. Dat was een van de manieren om een epidemie in de gaten te houden, maar de aanpak is onlangs veranderd. Nivel kijkt sinds kort hoeveel mensen vanwege acute luchtwegklachten naar de huisarts gaan. Griep is daar een onderdeel van.

Een andere manier om de epidemie te volgen, is het onderzoeken van de monsters van mensen die ziek naar een huisarts zijn gegaan. Vorige week ging het in ongeveer een op de drie gevallen om het griepvirus. Een week eerder zat het virus in meer dan de helft van de monsters.