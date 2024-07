Ministerie verduidelijkt advies over verontreinigd zeeschuim

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft onlangs een advies over de risico's van met PFAS verontreinigd zeeschuim verduidelijkt op de site zwemwater.nl. Voorheen waarschuwde de site mensen om "alert" te zijn als kinderen en huisdieren in zeeschuim spelen. Nu staat er "laat kinderen en huisdieren er niet in spelen". Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lieten bezoekers van de site weten dat de tekst niet duidelijk was. Daarop is de woordkeuze aangepast.

Het gaat niet om een aanpassing op basis van nieuwe informatie, nieuwe inzichten of nieuwe meningen, zegt een woordvoerster van het departement naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Ze snapt dat er verwarring over kan zijn, maar de situatie is volgens haar niet erger geworden. De woordkeuze is nu in lijn met wat in België wordt gemeld over zeeschuim.

Zeeschuim wordt vaak door harde wind het strand opgeblazen en blijft soms opgehoopt liggen. "Dus zeeschuim mag er leuk uitzien, het is eigenlijk een vies goedje", staat onder meer op de site. Op deze site wordt voor het zwemwater in Nederland de kwaliteit en eventuele waarschuwingen aangegeven.

PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen die niet of amper afbreken en op termijn schadelijk kunnen zijn voor het lichaam. Mensen krijgen het spul binnen via inademen, aanraken of inslikken. Onderzoek toont aan dat PFAS zich in het zeeschuim concentreert. Ook virussen en bacteriën kunnen zich hechten aan het schuim.