Te veel runderen vervoerd direct voor of na het kalven

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat "maximaal inzetten" op het voorkomen van vervoer van runderen die binnenkort moeten bevallen of nog maar pas een kalf hebben gekregen. In 2023 werden volgens de autoriteit "te vaak" dieren in een dergelijke toestand getransporteerd, hetgeen geldt als een zware overtreding.

De NVWA voerde in 2023 96 onaangekondigde en administratieve inspecties uit op het vervoer van hoogdrachtige of pas afgekalfde runderen. Bij zestig inspecties werden onjuistheden geconstateerd. Er zijn dan ook tientallen boetes van 1500 euro aan verantwoordelijken uitgedeeld.

Omdat het risico op letsel of onnodig lijden tijdens vervoer van genoemde dieren groot is, mogen koeien niet op transport als de draagtijd voor meer dan 90 procent gevorderd is of als ze de week ervoor hebben geworpen.

Controle

Veehouders kunnen voorkomen dat deze koeien vervoerd worden "bijvoorbeeld door voorafgaand aan het vervoer drachtcontroles te laten uitvoeren door een dierenarts, of door dek- of inseminatiedata zorgvuldig en juist te registreren", aldus de NVWA.

In 2022 is al gecommuniceerd dat de handhaving werd aangescherpt, maar dat heeft in de praktijk nog te weinig opgeleverd. Er wordt gehandhaafd via het bestuursrecht, maar toepassen van het strafrecht is met name bij veelplegers niet uitgesloten.