Is havermelk net zo ongezond als cola? Zo liggen de verhoudingen echt

Havermelk zou net zoveel suiker bevatten als frisdrank , fruit zou je bloedsuiker slopen en een sapkuur zou je lichaam schoonspoelen. Wie de cijfers ernaast legt, houdt van die stelligheid weinig over.

De cola-vergelijking valt meteen om

Een glas cola van 200 milliliter bevat ongeveer 21 gram suiker, ruim vijf suikerklontjes. Een glas haverdrink van 150 milliliter zit rond de 6 gram, en ongezoete varianten komen uit op 0 gram. Daar komt bij dat er aan melkvervangers vaak calcium en vitamine B2 en B12 zijn toegevoegd. En het gebruik verschilt: niemand lest zijn dorst met een halve liter havermelk, wel met frisdrank.

Een glas cola levert ruim vijf suikerklontjes. Een glas haverdrink blijft daar ver onder.

Bewerkt is niet automatisch ongezond

Het bewerken van voeding is niet per definitie slecht. Voorverpakt volkorenbrood en halvarine gelden als bewerkt en staan gewoon in de Schijf van Vijf, terwijl koek en frisdrank dat niet doen. De mate van bewerking zegt dus weinig; de ingrediëntenlijst zegt alles.

Twee gram eiwit per kilo is voor bijna iedereen onzin

De sportschoolregel van twee gram eiwit per kilo lichaamsgewicht staat mijlenver van de officiële aanbeveling. Volwassenen hebben gemiddeld 0,83 gram eiwit per kilo per dag nodig. Alleen fanatieke duur- en krachtsporters zitten hoger, met 1,5 tot maximaal 2 gram. Voor wie geen wedstrijdschema volgt, is een extra shake vooral duur.

Voor iemand van 70 kilo komt de dagelijkse eiwitbehoefte neer op zo'n 58 gram.

Fruit blijft gezond, fructose of niet

Fruitsuikers zijn ook gewoon suikers en niet beter dan de suikers in koek en snoep. Maar fruit levert er vezels en vitamine C bij, en dat maakt het onvergelijkbaar met een zoete snack. Het advies blijft 200 gram fruit per dag. De angst voor de appel is misplaatst.

Detox, rauwe melk en de glucosesensor

Voor de bekende vormen van ontgiften is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat ze werken; het beschikbare onderzoek is vaak van slechte kwaliteit. Rauwe melk is evenmin de gezondere keuze: de kans op ziekmakende bacteriën als campylobacter, salmonella en E. coli is groter en het risico op een voedselinfectie ligt honderden malen hoger dan bij gepasteuriseerde melk. Sinds 1 januari 2025 gelden er strengere regels voor de verkoop ervan. En de glucosesensor om je arm? Voor mensen zonder diabetes is er geen overtuigend bewijs dat dat iets oplevert.

En de paniek over zaadolie

Dat plantaardige oliën met veel omega 6-vetzuren ontstekingen zouden aanjagen, is een populaire claim zonder overtuigend wetenschappelijk bewijs. Onderzoek bij mensen laat die stijging van ontstekingswaarden niet zien.

Suiker per glas

•Cola (200 ml): ongeveer 21 gram suiker, ruim 5 suikerklontjes

•Limonade (200 ml): ongeveer 14 gram

•IJsthee (200 ml): ongeveer 12 gram

•Haverdrink (150 ml): ongeveer 6 gram

•Ongezoete haverdrink (150 ml): 0 gram

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